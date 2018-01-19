В Австралии дрон спас двух тонущих в открытом море подростков
В Австралии БПЛА спас двух подростков, их унесло в открытое море, молодым людям была оказана помощь. Оператор определил местонахождение тонущих, вслед за этим аппарат сбросил австралийцам спасательное средство. Об этом сообщается на сайте организации Surf Life Saving.
Происшествие зафиксировано возле побережья штата новый Южный Уэльс. По информации медиа-издания Quartz, двух купавшихся мололых людей унесло на 700 метров. Ситуация ухудшалась поднявшимися волнами, это затрудняло подросткам возможность приблизиться к берегу. Беспилотный аппарат, управляемый дистанционно, сбросил тонущим надувной плот, а затем помог им вернуться назад. Джей Шэридан, главный спасатель в регионе, заявил в масс-медиа, что он запустил дрон и направил его к двум тонущим, это заняло 1-2 минуты.
В правительстве штата уточнили, что на спасательные операции подобного рода обычно уходит в среднем шесть минут. Особо отмечено, что БПЛА для оказания помощи спасатели стали применять утром того же дня. Джон Бариларо, вице-президент штата Новый Южный Уэльс, сообщил, что никогда ранее дрон не спасал тонущих таким образом.
Происшествие зафиксировано возле побережья штата новый Южный Уэльс. По информации медиа-издания Quartz, двух купавшихся мололых людей унесло на 700 метров. Ситуация ухудшалась поднявшимися волнами, это затрудняло подросткам возможность приблизиться к берегу. Беспилотный аппарат, управляемый дистанционно, сбросил тонущим надувной плот, а затем помог им вернуться назад. Джей Шэридан, главный спасатель в регионе, заявил в масс-медиа, что он запустил дрон и направил его к двум тонущим, это заняло 1-2 минуты.
В правительстве штата уточнили, что на спасательные операции подобного рода обычно уходит в среднем шесть минут. Особо отмечено, что БПЛА для оказания помощи спасатели стали применять утром того же дня. Джон Бариларо, вице-президент штата Новый Южный Уэльс, сообщил, что никогда ранее дрон не спасал тонущих таким образом.
Автор: Семен Зайцев