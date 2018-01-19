В Самарской области в ДТП с двумя легковушками погибли два человека
В Самарской области случилась смертельная авария при участии двух легковых авто. Два человека погибли, двое пострадали, пишут региональные медиа.
Согласно информации регионального ГУ МВД, водитель «десятки», который перевозил троих пассажиров, выехал на встречку, где протаранил Mercedes. В результате столкновения водитель и пассажирка отечественного седана погибли.
Личности погибших сейчас устанавливаются. По факту ДТП в Самарской области проводится тщательная проверка.
Согласно информации регионального ГУ МВД, водитель «десятки», который перевозил троих пассажиров, выехал на встречку, где протаранил Mercedes. В результате столкновения водитель и пассажирка отечественного седана погибли.
Личности погибших сейчас устанавливаются. По факту ДТП в Самарской области проводится тщательная проверка.
Автор: Вера Антонова