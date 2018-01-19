В Рио-де-Жанейро автомобиль въехал в толпу, травмированы 15 человек
В Рио-де-Жайнейро, автомобиль въехал в толпу людей. В результате оказались травмированы 15 человек. Сведениями делятся зарубежные СМИ.
По имеющейся информации, инцидент был зафиксирован на набережной Копакабана. Сообщается, что пострадавшие сидят или лежат на земле, а сотрудники скорой оказывают им первую помощь. Имеется информация, что травмы получили и четыре ребенка, включая новорожденных.
Водитель машины уже задержан полицией, им оказался 41-летний житель Бразилии. По словам автомобилиста, перед аварией у него произошел приступ эпилепсии, ставший причиной потери контроля над транспортным средством. После наезда на людей водителя едва ли не избили свидетели происшествия.
По факту случившегося проводится проверка. Детали инцидента выясняются.
По имеющейся информации, инцидент был зафиксирован на набережной Копакабана. Сообщается, что пострадавшие сидят или лежат на земле, а сотрудники скорой оказывают им первую помощь. Имеется информация, что травмы получили и четыре ребенка, включая новорожденных.
Водитель машины уже задержан полицией, им оказался 41-летний житель Бразилии. По словам автомобилиста, перед аварией у него произошел приступ эпилепсии, ставший причиной потери контроля над транспортным средством. После наезда на людей водителя едва ли не избили свидетели происшествия.
По факту случившегося проводится проверка. Детали инцидента выясняются.
Автор: Валерия Орлова