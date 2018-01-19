Житель Мексики снял на видео парившее над вулканом НЛО
Житель Мексики поделился с интернет-пользователями соцсети Facebook кадрами, на которых он запечатлел НЛО. Объект парил в 150 метрах над действующим вулканом Попокатепетль. Видео датируется 16 января текущего года.
Местные уфологи на протяжении последнего десятилетия всё больше убеждаются в своём предположении, что под указанным мексиканским вулканом располагается подземная инопланетная база. Попокатепетль («Дымящийся холм») имеет кратер, который достигает в поперечнике 600 метров. Если сравнить его площадь с НЛО, запечатлённым на видео, оказывается, он составляет около 25 % от размера вулкана. Следовательно, сделал вывод уфолог Скотт Варинг, длина «корабля пришельцев» – около 150 метров.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о замеченных жителями США двух НЛО около аэропорта.
Местные уфологи на протяжении последнего десятилетия всё больше убеждаются в своём предположении, что под указанным мексиканским вулканом располагается подземная инопланетная база. Попокатепетль («Дымящийся холм») имеет кратер, который достигает в поперечнике 600 метров. Если сравнить его площадь с НЛО, запечатлённым на видео, оказывается, он составляет около 25 % от размера вулкана. Следовательно, сделал вывод уфолог Скотт Варинг, длина «корабля пришельцев» – около 150 метров.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о замеченных жителями США двух НЛО около аэропорта.
Автор: Воробьева Алина