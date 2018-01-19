Умер британский актер Питер Уингард
Ушел из жизни Питер Уингард – звезда британских сериалов и фильмов. Актер был в почтенном возрасте, смерть вызвали естественные причины.
О смерти популярного британского актера сообщила The Guardian со слов его представителя. Смерть наступила в одной из британских клиник 15 января.
Славу актеру принесли роли в сериалах «Доктор Кто», «Джейсон Кинг», а также фильмах «Александр Великий», «Флэш Гордон».
О смерти популярного британского актера сообщила The Guardian со слов его представителя. Смерть наступила в одной из британских клиник 15 января.
Славу актеру принесли роли в сериалах «Доктор Кто», «Джейсон Кинг», а также фильмах «Александр Великий», «Флэш Гордон».
Автор: Северов Андрей