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McLaren: Мы не будем выпускать кроссоверы
McLaren не будет оглядываться на конкурентов и не станет вслед за ними выпускать свою модель SUV-класса. Производитель элитных суперкаров останется верен традициям, выпуская спортивные модели, и не планирует запускать в производство ни утилитарный, ни спортивный кроссовер.

McLaren: Мы не будем выпускать кроссоверы


Многие именитые производители элитных автомобилей уже имеют в своем модельном ряду или планируют выпускать автомобили SUV-класса, ориентируясь на возрастающий потребительский спрос на них. Даже Ferrari и Lotus задумались над выпуском кроссоверов. Представители компании McLaren высказались четко и уверенно: бренд останется верен давним традициям и не станет в угоду рынку, следуя примеру своих конкурентов, создавать модели SUV-класса. В McLaren считают, что кроссоверы лишь загромождают дороги и не желают изменять философии компании, основанной на истории автомобильного спорта и достижений на гоночных треках. Из планируемых к выпуску 12 моделей нет ни одного автомобиля-внедорожника.

Представитель компании также отметил: "Если другие премиальные бренды выпускают кроссоверы, стремясь увеличить свои доходы, McLaren в этом не нуждается. Наш бренд по итогам 2017 года показал рекордные показатели прибыли."
Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 10:04
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