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Смартфон Nokia 9 представят на выставке в Барселоне в феврале
На предстоящий выставке Mobile World Congress (MWC), которая состоится в Барселоне в конце февраля, будет представлен смартфон Nokia 9. В рамках мероприятия презентуют и другие гаджеты производителя.

Смартфон Nokia 9 представят на выставке в Барселоне в феврале


Ожидается, что компания из Финляндии покажет 4G-вариант мобильного устройства Nokia 3310. Примечательно, что на аналогичной выставке в прошлом году компания запустила модель 2.5G.

Если верить предыдущим утечкам, то новый Nokia 9 получит 5,5-дюймовый экран с разрешением 2К, а его «сердцем» выступит чипсет Qualcomm Snapdragon 835. Размер ОЗУ составит 6 Гб, внутреннюю память можно расширить до 128 Гб. Гаджет получит две камеры на 12 и 13 Мп.

В качестве операционной системы выступит Android 8.0 Oreo. Ёмкость батареи составит 3250 мАч, также будет поддерживаться технология быстрой зарядки.

Компания пока не обнародовала ценник на новый смартфон Nokia 9, он будет известна ближе к старту продаж.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:08
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