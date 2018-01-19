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Серийный внедорожник Bisu T6 рассекретили до премьеры
Внедорожник Bisu T6 покажут в автосалоне в Пекине. Новинку рассекретили еще до официальной премьеры.

Серийный внедорожник Bisu T6 рассекретили до премьеры

Новый Bisu T6 построили на архитектуре семиместного кроссовера Т5, который вышел на рынок прошлым летом. Причем габариты новинки будут значительно больше, чем у "донора".

Под капотом расположится двухлитровый турбированный мотор, отдачей 197 лошадиных сел. Вместе с ним будет работать 6-скоростная механическая коробка или 8-ступенчатый «автомат». Автомобиль оснащается 2-зонным климат-контролем, вентиляцией и подогревом кресел переднего ряда, а также мульдимедийной современной системой с сенсорным дисплеем. Ценник на Bisu T6 пока что не известен.
Автор: Вера Антонова
Сегодня, 10:12
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