Росстат: Накопления россиян возросли до рекордного объема в 2017 году
В 2017 года накопления российского населения показало рекордный рост. Об этом информирует Росстат.
Общий объём сбережений возрос почти на 14%. Отмечено, что население страны отдаёт предпочтение хранению средств в банковских вкладах (20 трлн рублей), в ценных бумагах и наличных (суммарно 10 трлн рублей). Росстат сообщает, ссылаясь на данные начала декабря прошедшего года, произошел рост объема сбережений. Этому способствовало увеличение реальных зарплат.
Более всего оплата труда показала рост у работников социальной сферы, рост произошёл на 10%. Коммерческие банки предлагают выгодные ставки несмотря на их некоторое снижение, произошедшее вслед за понижением ключевой ставки Центральным Банком.
Общий объём сбережений возрос почти на 14%. Отмечено, что население страны отдаёт предпочтение хранению средств в банковских вкладах (20 трлн рублей), в ценных бумагах и наличных (суммарно 10 трлн рублей). Росстат сообщает, ссылаясь на данные начала декабря прошедшего года, произошел рост объема сбережений. Этому способствовало увеличение реальных зарплат.
Более всего оплата труда показала рост у работников социальной сферы, рост произошёл на 10%. Коммерческие банки предлагают выгодные ставки несмотря на их некоторое снижение, произошедшее вслед за понижением ключевой ставки Центральным Банком.
Автор: Семен Зайцев