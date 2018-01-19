В Саратовской области произошел пожар на нефтепроводе
В Саратовской области произошло возгорание на крупной нефтяной магистрали. Его удалось достаточно быстро ликвидировать.
Недалеко от Саратова произошло ЧП – пожар и разлив нефти на нефтепроводе. Пострадали строения и пару автомобилей, об инциденте сообщили официальные источники.
Удалось недопустить дальнейшего разлива нефти и распространения пожара. Ведутся ремонтные и восстановительные мероприятия.
Недалеко от Саратова произошло ЧП – пожар и разлив нефти на нефтепроводе. Пострадали строения и пару автомобилей, об инциденте сообщили официальные источники.
Удалось недопустить дальнейшего разлива нефти и распространения пожара. Ведутся ремонтные и восстановительные мероприятия.
Автор: Северов Андрей