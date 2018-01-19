Немецкий дизайнер придумал складное колесо
Специалисты из Германии изобрели уникальное складное колесо. На этот раз свою версию представил дизайнер Андре Моцеллин. По его словам, современные колеса, встроенные в велосипеды, не являются удобными, потому что занимают много места во время транспортировки и хранения.
Как считает автор концепции, он создал универсальный дизайн. Колеса можно будет применять не только для велосипедов, но и для инвалидных кресел, которые станут более компактными и удобными.
Диаметр изобретения составил 26 дюймов, оно обладает особой модульной конструкцией обода. Его поддерживают специальные спицы-перекладины, при необходимости складывающиеся к центру колеса. Все эти решения уменьшают занимаемое место на 60%. По словам автора колеса, оно является не только функциональным, но и красивым. В сложенном состоянии объект представляет собой дизайнерское украшение.
Однако на первом месте должна быть функциональность. Новый дизайн должен подтолкнуть производителей инвалидных кресел и велосипедов к изменению их конструкций.
Как считает автор концепции, он создал универсальный дизайн. Колеса можно будет применять не только для велосипедов, но и для инвалидных кресел, которые станут более компактными и удобными.
Диаметр изобретения составил 26 дюймов, оно обладает особой модульной конструкцией обода. Его поддерживают специальные спицы-перекладины, при необходимости складывающиеся к центру колеса. Все эти решения уменьшают занимаемое место на 60%. По словам автора колеса, оно является не только функциональным, но и красивым. В сложенном состоянии объект представляет собой дизайнерское украшение.
Однако на первом месте должна быть функциональность. Новый дизайн должен подтолкнуть производителей инвалидных кресел и велосипедов к изменению их конструкций.
Автор: Валерия Орлова