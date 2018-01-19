Искусственный интеллект в суде признали не эффективным
Американские эксперты оценили, насколько эффективен искусственный интеллект при определении рецидива осужденных преступников в суде. Оказалось, алгоритм не принес специалистам, проводившим эксперимент, никакой пользы.
Авторы работы проанализировали итоги работы программы Compas, используемой в США для оценки вероятности того, что осужденный, после выхода на свободу, снова станет преступником. Эксперты говорят, что использование машинного обучения и больших данных делают прогнозы программы Compas более объективными и точными, чем прогнозы людей.
Ученые решили сравнить решения людей и информацию от Compas. В итоге оказалось, что люди, которые почти никогда не следят за судебными процессами, чаще определяют повторный рецидив правильнее, чем ИИ – 67% к 65%. Вскоре планируется провести еще один тематический эксперимент, и сравнить сложный алгоритм с простым, учитывающем только возраст преступника и предыдущие обвинения.
Авторы работы проанализировали итоги работы программы Compas, используемой в США для оценки вероятности того, что осужденный, после выхода на свободу, снова станет преступником. Эксперты говорят, что использование машинного обучения и больших данных делают прогнозы программы Compas более объективными и точными, чем прогнозы людей.
Ученые решили сравнить решения людей и информацию от Compas. В итоге оказалось, что люди, которые почти никогда не следят за судебными процессами, чаще определяют повторный рецидив правильнее, чем ИИ – 67% к 65%. Вскоре планируется провести еще один тематический эксперимент, и сравнить сложный алгоритм с простым, учитывающем только возраст преступника и предыдущие обвинения.
Автор: Вера Антонова