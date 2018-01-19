Geely официально рассекретила интерьер обновленного кроссовера Boyue
Китайская компания Geely официально рассекретила интерьер обновленного Boyue. Кроссовер, предназначенный для местного авторынка, оснастили продвинутой системой мультимедиа на сенсорном управлении и переработанной панелью приборов.
Двумя днями ранее Geely рассекретила внешний вид рестайлингового кроссовера Boyue, показав усовершенствованные бампера и задние фары. Что касается «начинки», силовые агрегаты у автомобиля остались прежними: 2-литровый «атмосферник» на 141 л/с и 1,8-литровый турбомотор мощностью 163 либо 184 л/с. Трансмиссия - 6-ступенчатая МКПП и «автомат» на 6 скоростей.
На авторынке РФ Geely Boyue появится к концу текущего месяца, но в обычном исполнении и под наименованием Atlas. Базовый переднеприводный вариант Geely Atlas с «механикой» Getrag получит ценник в 900 тысяч, топовую модификацию могут оценить в 1,6 миллиона рублей.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о рестайлинговой версии Geely Emgrand GL.
Двумя днями ранее Geely рассекретила внешний вид рестайлингового кроссовера Boyue, показав усовершенствованные бампера и задние фары. Что касается «начинки», силовые агрегаты у автомобиля остались прежними: 2-литровый «атмосферник» на 141 л/с и 1,8-литровый турбомотор мощностью 163 либо 184 л/с. Трансмиссия - 6-ступенчатая МКПП и «автомат» на 6 скоростей.
На авторынке РФ Geely Boyue появится к концу текущего месяца, но в обычном исполнении и под наименованием Atlas. Базовый переднеприводный вариант Geely Atlas с «механикой» Getrag получит ценник в 900 тысяч, топовую модификацию могут оценить в 1,6 миллиона рублей.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о рестайлинговой версии Geely Emgrand GL.
Автор: Воробьева Алина