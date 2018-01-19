Ученые: Личные конфликты между приматами оказались полезными для стаи
Ученые из США в ходе проведения очередного исследования пришли к выводу, что конфликты, происходящие между отдельными особами приматов, порой могут приносить пользу целой стае. Материалы научной работы опубликованы в издании Science Advances.
По словам специалистов, в процессе отстаивания личных интересов приматы тратят больше времени на то, чтобы принять общее решение. В результате оно оказывается наиболее взвешенным. Группе исследователей удалось доказать, что соответствующий факт способствует росту продуктивности сообщества животных. Также он опровергает утверждение того, что эгоисты только лишь вредят группе.
Как установили специалисты, в процессе отстаивания своих интересов приматы обычно рассматривают проблему с самых различных сторон. Ученые считают, что их исследование позволит лучше понять, как эволюционировали механизмы обобщения информации, а эта информация может пригодиться при анализе иных социальных структур.
По словам специалистов, в процессе отстаивания личных интересов приматы тратят больше времени на то, чтобы принять общее решение. В результате оно оказывается наиболее взвешенным. Группе исследователей удалось доказать, что соответствующий факт способствует росту продуктивности сообщества животных. Также он опровергает утверждение того, что эгоисты только лишь вредят группе.
Как установили специалисты, в процессе отстаивания своих интересов приматы обычно рассматривают проблему с самых различных сторон. Ученые считают, что их исследование позволит лучше понять, как эволюционировали механизмы обобщения информации, а эта информация может пригодиться при анализе иных социальных структур.
Автор: Валерия Орлова