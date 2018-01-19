Motorola готовит к выпуску смартфон с 5G и экраном как у iPhone X
В Сети появились данные о новом смартфоне Motorola. Компания планирует презентовать его в середине года. Изюминкой устройства назван экран, как у iPhone X, и поддержка 5G.
Инсайдеры пишут, что смартфон Motorola получит 5,7-дисплей с соотношением сторон 18 к 9, процессор Snapdragon 450 и 3 гигабайта оперативной памяти. Ориентировочный ценник 240 долларов. Помимо прочего Motorola покажет новый G6 Play с аккумулятором на 4000 мАч и процессором 630 Snapdragon.
Никакой дополнительной информацией об устройствах бренд не делится, сохраняя интригу.
Инсайдеры пишут, что смартфон Motorola получит 5,7-дисплей с соотношением сторон 18 к 9, процессор Snapdragon 450 и 3 гигабайта оперативной памяти. Ориентировочный ценник 240 долларов. Помимо прочего Motorola покажет новый G6 Play с аккумулятором на 4000 мАч и процессором 630 Snapdragon.
Никакой дополнительной информацией об устройствах бренд не делится, сохраняя интригу.
Автор: Вера Антонова