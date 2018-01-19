NASA признало 2017 год вторым самым жарким за всю историю наблюдений
В тройку самых жарких лет на Земле по результатам подведения климатических итогов попал прошедший 2017 год. Помимо высоких показателей среднегодовой атмосферной температуры, исследования показали, что в 2017 поставлен среднегодовой температурный рекорд в верхних слоях мирового океана, заявили ученые.
В качестве точки отчета оценки температурных отклонений в атмосфере и океанах Земли используется среднее значение температур за период с 1981 по 2010 год. Среднегодовая температура атмосферы в 2017 году уступила лишь показателям 2016 года, разделив второе место по температурным показателям с 2015 годом, и отличается от эталонных 14,3 градусов Цельсия на значение в 0,5 градуса. По результатам исследований китайских ученых, в прошлом году поставлен рекорд среднегодовой температуры и для верхних слоев воды мирового океана (глубиной до 2000 м). В 2017 году вода океанов была на 15 зеттаджоулей (это 1021 джоулей) теплее, чем в год предыдущего рекордного значения температуры (2015 год).
Ученые продолжают изучать и глобальные тенденции роста температур, отмечая, что данные исследования точнее описывают характер тепловых изменений, чем данные по конкретным годам. Из-за продолжающегося глобального потепления вымерло несколько видов животных и, при продолжении роста температуры, под угрозой находятся многие другие виды. Рост средней температуры на Земле приводит к значительным изменениям привычного климата и погоды, благодаря ему, например, сместилось наступление весны в горах и северных областях.
В качестве точки отчета оценки температурных отклонений в атмосфере и океанах Земли используется среднее значение температур за период с 1981 по 2010 год. Среднегодовая температура атмосферы в 2017 году уступила лишь показателям 2016 года, разделив второе место по температурным показателям с 2015 годом, и отличается от эталонных 14,3 градусов Цельсия на значение в 0,5 градуса. По результатам исследований китайских ученых, в прошлом году поставлен рекорд среднегодовой температуры и для верхних слоев воды мирового океана (глубиной до 2000 м). В 2017 году вода океанов была на 15 зеттаджоулей (это 1021 джоулей) теплее, чем в год предыдущего рекордного значения температуры (2015 год).
Ученые продолжают изучать и глобальные тенденции роста температур, отмечая, что данные исследования точнее описывают характер тепловых изменений, чем данные по конкретным годам. Из-за продолжающегося глобального потепления вымерло несколько видов животных и, при продолжении роста температуры, под угрозой находятся многие другие виды. Рост средней температуры на Земле приводит к значительным изменениям привычного климата и погоды, благодаря ему, например, сместилось наступление весны в горах и северных областях.
Автор: Артемов Сергей