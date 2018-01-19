Ученые: Стили музыки оказывают различное воздействие на работу мозга
Ученые открыли влияние стилей музыки на работу мозга, замечены различия в творческой работе музыкантов разных направлений. Исследователи сравнили мозговую активность джазовых и классических пианистов, были обнаружены различия при исполнении музыкальных произведений.
Группа нейробиологов института когнитивных наук и наук о мозге общества им. Макса Планка заявила, что открытие позволит лучше понять процессы, влияющие на создание композиторами музыки. Исследование поможет разобраться в специфике написания произведений в рамках отличающихся друг от друга жанров. Отмечено, что сочинение и исполнение музыки требует взаимодействия способностей, проявляемых авторами. Некоторые сегменты мозга музыкантов развиты лучше, причём различные стили исполнения требуют от них необычных подходов.
Автор исследования Роберта Бьянка поясняет, что в ходе эксперимента джазовых музыкантов попросили сыграть неожиданные с точки зрения гармонии аккорды, причём в стандартной последовательности. Их мыслительный процесс планировал новое действие быстрее, чем это происходило у исполнителей классики, получивших ту же задачу.
Группа нейробиологов института когнитивных наук и наук о мозге общества им. Макса Планка заявила, что открытие позволит лучше понять процессы, влияющие на создание композиторами музыки. Исследование поможет разобраться в специфике написания произведений в рамках отличающихся друг от друга жанров. Отмечено, что сочинение и исполнение музыки требует взаимодействия способностей, проявляемых авторами. Некоторые сегменты мозга музыкантов развиты лучше, причём различные стили исполнения требуют от них необычных подходов.
Автор исследования Роберта Бьянка поясняет, что в ходе эксперимента джазовых музыкантов попросили сыграть неожиданные с точки зрения гармонии аккорды, причём в стандартной последовательности. Их мыслительный процесс планировал новое действие быстрее, чем это происходило у исполнителей классики, получивших ту же задачу.
Автор: Семен Зайцев