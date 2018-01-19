Андрей Малахов опроверг информацию о ДТП с его участием
На днях на просторах соцсетей появилась информация о том, что в прошедший вторник, 16 января, телеведущий Андрей Малахов разбился в ДТП и сейчас пребывает в одной из столичных больниц в тяжелом состоянии. Он оказался в шоке от подобных сведений и тут же поспешил опровергнуть данную информацию.
В Stories в соцсети Instagram Малахов опубликовал собственное фото, на котором написал: «Вот что за бред?». К слову, о том, что телеведущий пребывал в полном здравии, подтвердила звезда 80-х годов Екатерина Семенова. В своем микроблоге певица написала, о совместной съёмке.
В конце ноября минувшего года 46-летний телеведущий Андрей Малахов впервые стал отцом. Его супруга подарила ему сына, которого назвали Александр. После рождения сына Малахов рассказал, что раньше спал очень крепко, а теперь просыпается от малейшего всхлипывания малыша.
В Stories в соцсети Instagram Малахов опубликовал собственное фото, на котором написал: «Вот что за бред?». К слову, о том, что телеведущий пребывал в полном здравии, подтвердила звезда 80-х годов Екатерина Семенова. В своем микроблоге певица написала, о совместной съёмке.
В конце ноября минувшего года 46-летний телеведущий Андрей Малахов впервые стал отцом. Его супруга подарила ему сына, которого назвали Александр. После рождения сына Малахов рассказал, что раньше спал очень крепко, а теперь просыпается от малейшего всхлипывания малыша.
Автор: Валерия Орлова