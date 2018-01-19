Ученые: Фастфуд влияет на структуру иммунных клеток
Боннский университет опубликовал результаты исследования влияния «быстрой еды» на организм человека. Еда из популярных заведений быстрого питания изменяет клетки иммунной системы.
Ученые из Германии утверждают, что популярные блюда фастфуда вызывают аллергические заболевания, диабет и аутоиммунные отклонения. Попадая в организм, подобная пища вводит его в стрессовое состояние, изменяя ДНК иммунных клеток, в частности, его белковую упаковку.
Эти выводы ученые из Боннского университета сделали обследовав 120 человек, которые добровольно согласились поучаствовать в исследовании. Ученые продолжат изучать влияние фастфуда на иммунитет человека.
Ученые из Германии утверждают, что популярные блюда фастфуда вызывают аллергические заболевания, диабет и аутоиммунные отклонения. Попадая в организм, подобная пища вводит его в стрессовое состояние, изменяя ДНК иммунных клеток, в частности, его белковую упаковку.
Эти выводы ученые из Боннского университета сделали обследовав 120 человек, которые добровольно согласились поучаствовать в исследовании. Ученые продолжат изучать влияние фастфуда на иммунитет человека.
Автор: Северов Андрей