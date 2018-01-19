Дана Борисова продает элитную квартиру за 23 миллиона рублей
Дана Борисова собирается продавать элитную недвижимость. Речь идет о московской квартире за 23 миллиона рублей.
Прошлой весной Дана Борисова отправилась в Таиланд, где лечилась от наркотической зависимости. Вернувшись в Москву, ведущая стала ходить по ток-шоу и рассказывать о том, что было в ее жизни. Своим примером звезда собирается вдохновлять всех, кто столкнулся с такими же проблемами.
Судя по всему, Борисова решила покончить со всем плохим из прошлого. Теперь она выставила на продажу свою недвижимость в комплексе «Золотые ключи», где жила до поездки в Таиланд. Цена на квартиру варьируется в пределах 23 миллионов рублей.
Прошлой весной Дана Борисова отправилась в Таиланд, где лечилась от наркотической зависимости. Вернувшись в Москву, ведущая стала ходить по ток-шоу и рассказывать о том, что было в ее жизни. Своим примером звезда собирается вдохновлять всех, кто столкнулся с такими же проблемами.
Судя по всему, Борисова решила покончить со всем плохим из прошлого. Теперь она выставила на продажу свою недвижимость в комплексе «Золотые ключи», где жила до поездки в Таиланд. Цена на квартиру варьируется в пределах 23 миллионов рублей.
Автор: Вера Антонова