Эксперты: Вирусы-криптомайнеры атаковали в декабре 55 % компаний в мире
Эксперты компании, задействованной в области IT-безопасности, зарегистрировали в декабре ушедшего года резкий скачок распространения вредоносного ПО для майнинга цифровой валюты. Вирусы-криптомайнеры атаковали за прошлый месяц 55 % компаний по всему миру.
Кроме того, 10 видов криптомайнеров внесены в список 100 наиболее активных виртуальных угроз, а 2 из них вошли в тройку лидеров. Используя данные вирусы, киберпреступники получают возможность контролировать центральный процессор или видеокарту, используя их ресурсы, для того чтобы добывать криптовалюту. Так, специалисты выяснили: указанное вредоносное ПО целенаправленно внедряли в самые популярные веб-ресурсы, большинство таких интернет-сайтов представляли собой файлообменники и сервисы стриминговых медиа. Несмотря на то, что подобные ресурсы, как правило, легальные, хакеры взламывают их с целью генерирования большей мощности и получения прибыли, задействуя до 65 % ресурсов ЦП.
По словам эксперта Check Point Software Technologies Майи Хоровиц, в последнее время всё чаще устанавливаются программы, блокирующие рекламу, потому сайты начали внедрять ПО для майнинга криптовалюты для получения дохода, однако в большинстве случаев пользователей об этом не информируют. Прогноз специалистов – возрастание данной тенденции в ближайшей перспективе.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о первом в РФ случае приобретения частным лицом электростанции для майнинга цифровой валюты на криптографических методах.
Кроме того, 10 видов криптомайнеров внесены в список 100 наиболее активных виртуальных угроз, а 2 из них вошли в тройку лидеров. Используя данные вирусы, киберпреступники получают возможность контролировать центральный процессор или видеокарту, используя их ресурсы, для того чтобы добывать криптовалюту. Так, специалисты выяснили: указанное вредоносное ПО целенаправленно внедряли в самые популярные веб-ресурсы, большинство таких интернет-сайтов представляли собой файлообменники и сервисы стриминговых медиа. Несмотря на то, что подобные ресурсы, как правило, легальные, хакеры взламывают их с целью генерирования большей мощности и получения прибыли, задействуя до 65 % ресурсов ЦП.
По словам эксперта Check Point Software Technologies Майи Хоровиц, в последнее время всё чаще устанавливаются программы, блокирующие рекламу, потому сайты начали внедрять ПО для майнинга криптовалюты для получения дохода, однако в большинстве случаев пользователей об этом не информируют. Прогноз специалистов – возрастание данной тенденции в ближайшей перспективе.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о первом в РФ случае приобретения частным лицом электростанции для майнинга цифровой валюты на криптографических методах.
Автор: Воробьева Алина