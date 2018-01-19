Косметолог: Ольга Бузова сделала пластику носа и увеличила губы
Косметолог из Чебоксар раскрыла секрет пластических операций известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой. По словам девушки, теледива перенесла не менее пяти хирургически вмешательств, в частности, она увеличила губы и изменила форму носа.
Косметолог и по совместительству психолог из Чебоксар часто бывает на съёмочной площадке телепроекта «Дом-2», ей приходится общаться по работе с Ольгой Бузовой. По ее словам, все помнят, какой она в 18 лет впервые пришла на периметр, поэтому не удивительно, сколько операций знаменитость перенесла на пути к своему преображению.
Как рассказала девушка, Бузова очень позитивная личность. Как профессионала в области косметологии ее радуют изменения во внешности теледивы.
Сейчас Ольга Бузова отдыхает в Таиланде в компании своих подруг и родной сестры Анны. Завтра, 20 января, певица и телеведущая отметит свой 32-й день рождения.
Косметолог и по совместительству психолог из Чебоксар часто бывает на съёмочной площадке телепроекта «Дом-2», ей приходится общаться по работе с Ольгой Бузовой. По ее словам, все помнят, какой она в 18 лет впервые пришла на периметр, поэтому не удивительно, сколько операций знаменитость перенесла на пути к своему преображению.
Как рассказала девушка, Бузова очень позитивная личность. Как профессионала в области косметологии ее радуют изменения во внешности теледивы.
Сейчас Ольга Бузова отдыхает в Таиланде в компании своих подруг и родной сестры Анны. Завтра, 20 января, певица и телеведущая отметит свой 32-й день рождения.
Автор: Валерия Орлова