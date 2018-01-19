На северо-востоке Москвы нашли изрезанный труп мужчины
В Москве на северо-востоке обнаружили изрезанный труп мужчины. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства его гибели.
Отмечается, что 18 января вечером диспетчеру на номер 02 от граждан поступило сообщение об обнаружении трупа у дома 10 на улице 2-ой Останкинской. Полицейские, прибывшие по указанному адресу, нашли тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранами.
Выяснилось, что ему 64 года. Начата проверка.
Отмечается, что 18 января вечером диспетчеру на номер 02 от граждан поступило сообщение об обнаружении трупа у дома 10 на улице 2-ой Останкинской. Полицейские, прибывшие по указанному адресу, нашли тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранами.
Выяснилось, что ему 64 года. Начата проверка.
Автор: Вера Антонова