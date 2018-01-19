В Подмосковье пенсионер убил собутыльника и отрубил ему голову и руки
В Подмосковье пенсионер совершил жестокое убийство своего собутыльника. Мужчина отрубил ему руки и голову. Информацию о преступлении сообщили в СК России по региону в пятницу.
По данным следствия, преступление было совершено в среду, 17 января. Мужчины распивали спиртное, внезапно между ними случился конфликт. В ходе ссоры один нанес другому ножевые ранения, а после обезглавил и отрезал руки.
Подозреваемого в жестокой расправе задержали. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении злоумышленника под стражу. Проводится проверка.
По данным следствия, преступление было совершено в среду, 17 января. Мужчины распивали спиртное, внезапно между ними случился конфликт. В ходе ссоры один нанес другому ножевые ранения, а после обезглавил и отрезал руки.
Подозреваемого в жестокой расправе задержали. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении злоумышленника под стражу. Проводится проверка.
Автор: Вера Антонова