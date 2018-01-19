В Украине нашли крупное месторождение золота на Закарпатье
В Украине, в Закарпатской области, обнаружили месторождение золота, оно содержит запасы металла на уровне 2,4 тонны. Информация об этом находится на сайте украинской госслужбы геологии и недр.
В пресс-релизе государственного ведомства указывается, что проведенный анализ месторождения подтверждает перспективность проведения дальнейших геологоразведочных работ. Речь идет о Раховском рудном районе. Комплекс мероприятий будет направлен на подготовку объекта с целью привлечения инвестиций из-за рубежа. В дальнейшем рудоуправление предполагается перевести в ранг золоторудных месторождений.
Сообщается, что речь идёт о руднике Сауляк. Отмечено, что на территории Закарпатской области имеется также Мужиевское месторождение. Оно расположено вблизи границы с Венгрией. Заявлено, что официальный Киев возлагает надежды на разработку не менее перспективного пласта недр в Раховском районе.
В пресс-релизе государственного ведомства указывается, что проведенный анализ месторождения подтверждает перспективность проведения дальнейших геологоразведочных работ. Речь идет о Раховском рудном районе. Комплекс мероприятий будет направлен на подготовку объекта с целью привлечения инвестиций из-за рубежа. В дальнейшем рудоуправление предполагается перевести в ранг золоторудных месторождений.
Сообщается, что речь идёт о руднике Сауляк. Отмечено, что на территории Закарпатской области имеется также Мужиевское месторождение. Оно расположено вблизи границы с Венгрией. Заявлено, что официальный Киев возлагает надежды на разработку не менее перспективного пласта недр в Раховском районе.
Автор: Семен Зайцев