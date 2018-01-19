Модель Гаянэ Багдасарян поделилась в Instagram “постельным” снимком
Известная модель Гаянэ Багдарясян опубликовала в Instagram «постельный» снимок. Соответствующим кадром знаменитость поделилась в своем профиле.
На опубликованном кадре Багдарасян запечатлена на большой кровати, застреленной белоснежным постельным бельем, которое немного скомкано. Сама модель позирует на фото в боди телесного цвета, показывая все достоинства своей прекрасной фигуры. За спиной знаменитости расположено панорамное окно, через которое просматриваются впечатляющие пейзажи.
"Доброе утро СТРАНА. Желаю вам в холодные дни излучать солнышко изнутри", — подписала Багдасарян опубликованный пост.
Поклонники оказались в восторге от обнародованного моделью кадра. Он вызвал у фолловеров множество приятных эмоций. За короткий период времени публикацию Багдарасян оценили огромное число юзеров.
На опубликованном кадре Багдарасян запечатлена на большой кровати, застреленной белоснежным постельным бельем, которое немного скомкано. Сама модель позирует на фото в боди телесного цвета, показывая все достоинства своей прекрасной фигуры. За спиной знаменитости расположено панорамное окно, через которое просматриваются впечатляющие пейзажи.
"Доброе утро СТРАНА. Желаю вам в холодные дни излучать солнышко изнутри", — подписала Багдасарян опубликованный пост.
Поклонники оказались в восторге от обнародованного моделью кадра. Он вызвал у фолловеров множество приятных эмоций. За короткий период времени публикацию Багдарасян оценили огромное число юзеров.
Автор: Валерия Орлова