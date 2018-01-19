В Ленинском районе Ростова-на-Дону ветер сорвал крышу с новостройки
В Ростове-на-Дону ветер снес крышу с новостройки в Ленинском районе. В Сети появилось видео инцидента.
Горожане, увидев как кровля, при дуновении ветра, буквально сразу слетела, задумались о том, насколько качественными были выполняемыми работы при строительстве нового дома. Многоэтажку ввели в эксплуатацию совсем недавно, но, как видно, дом рассыпается на глазах.
Представители застройщика уже в курсе инцидента в Ленинском районе. Комментарии от него пока не поступали.
Горожане, увидев как кровля, при дуновении ветра, буквально сразу слетела, задумались о том, насколько качественными были выполняемыми работы при строительстве нового дома. Многоэтажку ввели в эксплуатацию совсем недавно, но, как видно, дом рассыпается на глазах.
Представители застройщика уже в курсе инцидента в Ленинском районе. Комментарии от него пока не поступали.
Автор: Вера Антонова