Уфологи: Фиолетовый свет увиденных на Кипре и в США НЛО имеет внеземное происхождение
Уфологи попытались объяснить происхождение фиолетового света, исходящего из увиденных очевидцами на Кипре и в США НЛО. По мнению специалистов, он имеет внеземное происхождение, так как на сделанных фотокадрах рядом со странными объектами не было никаких источников подобного освещения.
В начале января НЛО загадочного фиолетового цвета зафиксировал в небе над Кипром местный астроном. После публикации сделанных им снимков в Сети о подобных случаях стали сообщать жители других территорий земного шара. Так, гражданин США рассказал, что осенью прошлого года он также стал свидетелем 4-х НЛО, излучавших фиолетовый свет.
Уфологи внимательно изучили материалы по теме и констатировали, что свечение не имеет природного происхождения, оно, возможно, исходило от «кораблей пришельцев».
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о замеченном мексиканцем НЛО, парившем над вулканом Попокатепетль.
В начале января НЛО загадочного фиолетового цвета зафиксировал в небе над Кипром местный астроном. После публикации сделанных им снимков в Сети о подобных случаях стали сообщать жители других территорий земного шара. Так, гражданин США рассказал, что осенью прошлого года он также стал свидетелем 4-х НЛО, излучавших фиолетовый свет.
Уфологи внимательно изучили материалы по теме и констатировали, что свечение не имеет природного происхождения, оно, возможно, исходило от «кораблей пришельцев».
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о замеченном мексиканцем НЛО, парившем над вулканом Попокатепетль.
Автор: Воробьева Алина