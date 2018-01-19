На Кубани разыскивают не вернувшуюся домой 17-летнюю девушку
В Краснодарском крае разыскивают без вести пропавшую 17-летнюю девушку, ранее она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Отмечено, что жительница Крымского района в момент исчезновения была тепло одета.
Сотрудники региональных правоохранительных органов по Крымскому району проинформировали, что на вид девушке от 19 до 20 лет, она ушла из дома 13 января. Сообщается, что девушка имеет восточно-азиатскую внешность.
Розыски исчезнувшей жительницы Краснодарского края проводятся в соответствии с действующим законодательством РФ. Особо отмечено, что местонахождение 17-летней жительницы края неизвестно, до настоящего времени она домой не вернулась.
Сотрудники региональных правоохранительных органов по Крымскому району проинформировали, что на вид девушке от 19 до 20 лет, она ушла из дома 13 января. Сообщается, что девушка имеет восточно-азиатскую внешность.
Розыски исчезнувшей жительницы Краснодарского края проводятся в соответствии с действующим законодательством РФ. Особо отмечено, что местонахождение 17-летней жительницы края неизвестно, до настоящего времени она домой не вернулась.
Автор: Семен Зайцев