В Уфе батюшка упал в прорубь, освящая воду
В Уфе в пятницу, 19 января, во время освящения воды батюшка упал в воду. ЧП было зафиксировано в микрорайоне Нижегородка. Сведениями делятся местные СМИ.
Совершая крестный ход, священник подошел к ледяной купели, опустил в воду крест, но потерял равновесие и упал в прорубь. На помощь служителю церкви оперативно подоспели спасатели. Один из дежурных сотрудников МЧС подхватил батюшку, но и сам поскользнулся, в результате чего упал. Выбраться священнику из воды помог его напарник.
«Ну вот, хотел окунуться самым последним, а получилось первым», - пошутил батюшка.
Сегодня, 19 января, все православные отмечают великий праздник Крещения Господня. Многие верующие отправились к освященным иорданям, чтобы окунуться в ледяной проруби.
Совершая крестный ход, священник подошел к ледяной купели, опустил в воду крест, но потерял равновесие и упал в прорубь. На помощь служителю церкви оперативно подоспели спасатели. Один из дежурных сотрудников МЧС подхватил батюшку, но и сам поскользнулся, в результате чего упал. Выбраться священнику из воды помог его напарник.
«Ну вот, хотел окунуться самым последним, а получилось первым», - пошутил батюшка.
Сегодня, 19 января, все православные отмечают великий праздник Крещения Господня. Многие верующие отправились к освященным иорданям, чтобы окунуться в ледяной проруби.
Автор: Валерия Орлова