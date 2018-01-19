Facebook намерен упростить свой мессенджер
Facebook изменит свой Messenger в этом году. Об этом стало известно от куратора проекта Дэвида Маркуса.
По его словам, приложение Facebook Messenger слишком громоздкое и его планируется переделать, чтобы облегчить пользование. Большое внимание в сервисе уделяется прямым трансляциям и групповым чатам, поэтому Facebook решил усовершенствовать также процесс отправки видео и фото.
Не исключено, что в Facebook Messenger будет добавлена функция «Проверка безопасности». Что касается рекламы в Facebook, то она в этом году точно никуда не денется. Тем не менее, компания создаст фильтры, благодаря которым можно будет отсеивать ненужную аудиторию, и добавлять рекламные маски на лицо.
Ранее в Facebook сообщили о внедрении изменений касательно новостной ленты.
По его словам, приложение Facebook Messenger слишком громоздкое и его планируется переделать, чтобы облегчить пользование. Большое внимание в сервисе уделяется прямым трансляциям и групповым чатам, поэтому Facebook решил усовершенствовать также процесс отправки видео и фото.
Не исключено, что в Facebook Messenger будет добавлена функция «Проверка безопасности». Что касается рекламы в Facebook, то она в этом году точно никуда не денется. Тем не менее, компания создаст фильтры, благодаря которым можно будет отсеивать ненужную аудиторию, и добавлять рекламные маски на лицо.
Ранее в Facebook сообщили о внедрении изменений касательно новостной ленты.
Автор: Вера Антонова