Visa подготовила банковские карты со встроенным дактилоскопическим сканером
Компания Visa готовит к выпуску специальные банковские кадры, которые будут оборудованы встроенным дактилоскопическим сканером. Сегодня механизм биометрической идентификации пользователя с применением отпечатки пальца является одним из самых распространенных.
Эксперты считают невозможным обойти такую защиту. В связи с этим биометрическим системам отведена роль механизма для подтверждения различных финансовых операций. Распознавание по опечатку пальца на сегодняшний день можно встретить даже в дверных смарт-замках и чемоданах. Специалисты находят применение сканерам даже там, где очень дорожат сохранением конфиденциальности. Соответствующая технология обязана своей популярностью смартфонам.
Новые банковские карты от Visa не будут требовать ввода пин-кода, а также подписи в чеке. Принцип их работы очень прост: для подтверждения личности владельца «пластика» нужно будет поднести палец к встроенному сканеру. Если система идентифицировала человека верно, то индикатор на карте загорится зеленым цветом. По словам специалистов, этот процесс является быстрым и простым, ведь на проверку личности требуется менее секунды. Ожидается, что первая партия таких карт поступил в распоряжение Mountain America Credit Union и Bank of Cyprus на этой неделе.
Эксперты считают невозможным обойти такую защиту. В связи с этим биометрическим системам отведена роль механизма для подтверждения различных финансовых операций. Распознавание по опечатку пальца на сегодняшний день можно встретить даже в дверных смарт-замках и чемоданах. Специалисты находят применение сканерам даже там, где очень дорожат сохранением конфиденциальности. Соответствующая технология обязана своей популярностью смартфонам.
Новые банковские карты от Visa не будут требовать ввода пин-кода, а также подписи в чеке. Принцип их работы очень прост: для подтверждения личности владельца «пластика» нужно будет поднести палец к встроенному сканеру. Если система идентифицировала человека верно, то индикатор на карте загорится зеленым цветом. По словам специалистов, этот процесс является быстрым и простым, ведь на проверку личности требуется менее секунды. Ожидается, что первая партия таких карт поступил в распоряжение Mountain America Credit Union и Bank of Cyprus на этой неделе.
Автор: Валерия Орлова