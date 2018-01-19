Дмитрия Шепелева осудили за использование в шоу бедных актеров
Ток-шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» критикуют уже не впервые. Ведущего обвинили в чрезмерном желании поскандалить и использовании бедных актеров в съемках.
Людмила Семенова, известный искусствовед, накануне назвала «На самом деле» «катастрофой для культуры». По ее мнению, не у всех крепкая психика и мало кто может вытерпеть столь некорректные обсуждения личных жизней людей в студии. В числе обсужденных уже были некоторые советские артисты. Тем временем Станислав Садальский счел передачу Шепелева также не очень удачной и сообщил об «отвратительном послевкусии».
Семенова полагает, что редакторы «На самом деле» заходят слишком далеко, привлекая к участию артистов, которые уже находятся в преклонном возрасте и не имеют огромных финансовых благ. Как пример, искусствовед привела персону Ивана Краско.
Людмила Семенова, известный искусствовед, накануне назвала «На самом деле» «катастрофой для культуры». По ее мнению, не у всех крепкая психика и мало кто может вытерпеть столь некорректные обсуждения личных жизней людей в студии. В числе обсужденных уже были некоторые советские артисты. Тем временем Станислав Садальский счел передачу Шепелева также не очень удачной и сообщил об «отвратительном послевкусии».
Семенова полагает, что редакторы «На самом деле» заходят слишком далеко, привлекая к участию артистов, которые уже находятся в преклонном возрасте и не имеют огромных финансовых благ. Как пример, искусствовед привела персону Ивана Краско.
Автор: Вера Антонова