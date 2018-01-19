В турецкой провинции Муш перевернулся пассажирский автобус, погибли шесть человек
В Турции полиция зафиксировала ДТП, опрокинулся пассажирский автобус. Авария произошла на востоке страны, транспортное средство принадлежит частной компании, оно двигалось из региона Хатай в город Муш, находящийся в одноименной провинции.
Сообщается что ДТП произошло на заснеженной трассе, в условиях ухудшившейся погоды, в регионе ранее прошёл сильный снегопад, на дорогах отмечена гололедица. Согласно предварительной информации, водитель не справился с управлением, автобус выехал за пределы дорожного полотна и опрокинулся в кювет.
Отмечено, что помимо ДТП в Муше, перевернулся ещё один рейсовый автобус, следовавший по одной из трасс провинции Конья. Находившиеся в нём 38 человек травмированы, состояние семи пассажиров оценивается как тяжёлое.
Сообщается что ДТП произошло на заснеженной трассе, в условиях ухудшившейся погоды, в регионе ранее прошёл сильный снегопад, на дорогах отмечена гололедица. Согласно предварительной информации, водитель не справился с управлением, автобус выехал за пределы дорожного полотна и опрокинулся в кювет.
Отмечено, что помимо ДТП в Муше, перевернулся ещё один рейсовый автобус, следовавший по одной из трасс провинции Конья. Находившиеся в нём 38 человек травмированы, состояние семи пассажиров оценивается как тяжёлое.
Автор: Семен Зайцев