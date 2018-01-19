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Британский турист возомнил себя Иисусом и пошел бродить по пустыне
В Израиле британский турист возомнил себя Иисусом и пошел бродить по пустыни. Его ищут уже на протяжении двух месяцев.
Сообщается, что «библейские» следы мужчины волонтеры находят в пустыне Негев. Они предполагают, что пропавший страдает так называемым иерусалимским синдромом.

Британский турист возомнил себя Иисусом и пошел бродить по пустыне


Известно, что 29-летний молодой человек, работающий в Великобритании садовником, пропал в ноябре прошедшего года. Он путешествовал в южной части Израиля на велосипеде. Возле дороги волонтеры нашли его вещи, кошелек и ноутбук.

На данный момент не удается установить местонахождение мужчины. В вышеназванной пустыни поисковая группа нашла вырванные из Библии страницы и рукописные тексты стихов. Один из руководителей волонтеров сказал, что мужчина проводит ритуалы, которые остальным трудно понять.

Иерусалимский синдром представляет собой редкий вид психического расстройства, при котором человек, который хотя бы раз побывал в этом городе, начинает ощущать себя героем из Библии. Он считает, что зарядился особыми силами, и у него появилась какая-то религиозная миссия.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:32
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