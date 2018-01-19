Опубликован трейлер новой части "О чем говорят мужчины" с Михаилом Прохоровым
В Сети появился новый трейлер фильма «О чем говорят мужчины». Известно, что в новой части комедии снимется Михаил Прохоров.
В этот раз закадычные друзья Слава, Камиль, Саша и Леша отправляются уже не в Одессу, а в Санкт-Петербург, причем трое из четырех главных героев до конца не понимают, что они будут делать в Северной столице, и в какой-то момент становится понятно, что неважно зачем, важно, что они вообще едут куда-то вместе.
Премьера фильма намечена на 22 февраля. Первая часть «О чем говорят мужчины» вышла на экраны в 2010 году, собрав множество положительных отзывов. В той ленте снималась покойная Жанна Фриске. В течение двух лет вышли еще два фильма. Оба поставил Дмитрий Дьяченко, известный по работам в «День радио», «Последний богатырь».
В этот раз закадычные друзья Слава, Камиль, Саша и Леша отправляются уже не в Одессу, а в Санкт-Петербург, причем трое из четырех главных героев до конца не понимают, что они будут делать в Северной столице, и в какой-то момент становится понятно, что неважно зачем, важно, что они вообще едут куда-то вместе.
Премьера фильма намечена на 22 февраля. Первая часть «О чем говорят мужчины» вышла на экраны в 2010 году, собрав множество положительных отзывов. В той ленте снималась покойная Жанна Фриске. В течение двух лет вышли еще два фильма. Оба поставил Дмитрий Дьяченко, известный по работам в «День радио», «Последний богатырь».
Автор: Вера Антонова