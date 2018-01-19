В Кирове на жилой дом упал строительный кран
В Кирове огромный строительный кран рухнул на один из жилых домов. Имеется информация о как минимум одном пострадавшем. Об этом местным СМИ рассказали очевидцы случившегося.
Имеется информация, что инцидент был зафиксирован в дневное время суток на улице МОПРа. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. О состоянии здоровья пострадавшего ничего неизвестно.
Более детальная информация о ЧП пока не разглашается, ожидается прибытие оперативных служб.
Имеется информация, что инцидент был зафиксирован в дневное время суток на улице МОПРа. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. О состоянии здоровья пострадавшего ничего неизвестно.
Более детальная информация о ЧП пока не разглашается, ожидается прибытие оперативных служб.
Автор: Валерия Орлова