СМИ: В аэропортах США у иностранцев отберут гаджеты за отказ назвать пароль
В США у иностранцев, прибывающих в страну, за отказ назвать пароль их гаджетов, начнут отбирать их. В аэропортах ужесточили контроль девайсов, работники службы безопасности имеют полномочия конфисковывать устройства.
Медиаиздание The Sun информирует, что у туристов, при отказе последних предоставить пароль устройства, пограничная служба может отбирать их. Сотрудники данной структуры и ранее имели право бегло осматривать включенные смартфоны, планшеты и ноутбуки, при наличии подозрений пассажиры направлялись на дальнейшую проверку. В новых правилах указано, что пассажиры прибывающих лайнеров обязаны предоставлять устройства и содержащуюся в них информацию в режиме, позволяющем проверить девайс и его содержимое.
Если иностранцы откажутся предоставить полный доступ к оборудованию, им запретят в доступе на территорию США или конфискуют устройство. Внимание обращается на связи с террористами, педофилию, нарушение норм экспортного контроля и нарушение прав интеллектуальной собственности.
Медиаиздание The Sun информирует, что у туристов, при отказе последних предоставить пароль устройства, пограничная служба может отбирать их. Сотрудники данной структуры и ранее имели право бегло осматривать включенные смартфоны, планшеты и ноутбуки, при наличии подозрений пассажиры направлялись на дальнейшую проверку. В новых правилах указано, что пассажиры прибывающих лайнеров обязаны предоставлять устройства и содержащуюся в них информацию в режиме, позволяющем проверить девайс и его содержимое.
Если иностранцы откажутся предоставить полный доступ к оборудованию, им запретят в доступе на территорию США или конфискуют устройство. Внимание обращается на связи с террористами, педофилию, нарушение норм экспортного контроля и нарушение прав интеллектуальной собственности.
Автор: Семен Зайцев