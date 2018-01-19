Уфолог Джордж Грэхэм обнаружил на луне города
Уфолог Джордж Грэхэм, не доверяющий НАСА и другим официальным источникам информации, разместил новое видео на своем канале. Оно создано на основе снимков китайской межпланетной станции Чанъэ-3, на которых, по мнению автора, видны следы деятельности инопланетян.
Джордж Грэхэм рассмотрел на фотографиях здания с куполами, строения пирамидальной формы и другие конструкции, появившиеся там, как считает Джордж, в результате деятельности местной цивилизации.
Все снимки были размещены на официальных ресурсах космических ведомств, комментарии, по поводу интерпретаций своих снимков уфологом, они не давали.
Джордж Грэхэм рассмотрел на фотографиях здания с куполами, строения пирамидальной формы и другие конструкции, появившиеся там, как считает Джордж, в результате деятельности местной цивилизации.
Все снимки были размещены на официальных ресурсах космических ведомств, комментарии, по поводу интерпретаций своих снимков уфологом, они не давали.
Автор: Северов Андрей