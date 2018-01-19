Роскомнадзор начнет блокировать в соцсетях группы о насилии в школе
Роскомнадзор совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций в ходе проведения переговоров решили, что будут блокировать группы в соцсетях, контент которых побуждает к совершению насилия в школах. Об этом журналистам сообщил Алексей Волин, заместитель министра.
Сегодня, 19 января, в одну из школ Улан-Удэ ворвался девятиклассник, который набросился с топором на сверстников. В результате ЧП пострадали четверо учеников и 44-летний педагог. Сейчас трое из них пребывают в больнице в очень тяжелом состоянии. По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство.
В начале рабочей недели два подростка устроили резню в одной из школ Перми. Так, пострадали 11 несовершеннолетних и учительница.
Сегодня, 19 января, в одну из школ Улан-Удэ ворвался девятиклассник, который набросился с топором на сверстников. В результате ЧП пострадали четверо учеников и 44-летний педагог. Сейчас трое из них пребывают в больнице в очень тяжелом состоянии. По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство.
В начале рабочей недели два подростка устроили резню в одной из школ Перми. Так, пострадали 11 несовершеннолетних и учительница.
Автор: Валерия Орлова