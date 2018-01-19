Джонсон предложил построить мост между Францией и Великобританией
Францию и Великобритании необходимо соединить мостом. Об этом заявил Борис Джонсон, глава МИДа Соединенного Королевства на встрече со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, которая прошла в Сандхерсте.
По словам Джонсона, оба государства можно отнести к числу «величайших в мире экономических держав», но при этом между собой соединены только однопутной железной дорогой. Как считает британский политик, железнодорожный тоннель, расположенный под Ла-Маншем, не может удовлетворить потребность двух стран. Эту ситуацию глава МИДа Соединенного Королевства считает «смехотворной».
На встрече оба политика подчеркнули, что технологии постоянно развиваются. В качестве примера Джонсон привел конструкцию в 34 мили, расположенную в Японии. Речь идет об объединенной системе мостов и тоннелей Гонконг – Чжухай – Макао, расположенную в Китая. В Японии также присутствует длинный мост Сэто протяженностью 8,1 мили.
Около 33 км составляет пролив Па-де-Кале. Что касается длины тоннеля, проложенного между Великобританией и Францией, то она достигает 50,5 км.
По словам Джонсона, оба государства можно отнести к числу «величайших в мире экономических держав», но при этом между собой соединены только однопутной железной дорогой. Как считает британский политик, железнодорожный тоннель, расположенный под Ла-Маншем, не может удовлетворить потребность двух стран. Эту ситуацию глава МИДа Соединенного Королевства считает «смехотворной».
На встрече оба политика подчеркнули, что технологии постоянно развиваются. В качестве примера Джонсон привел конструкцию в 34 мили, расположенную в Японии. Речь идет об объединенной системе мостов и тоннелей Гонконг – Чжухай – Макао, расположенную в Китая. В Японии также присутствует длинный мост Сэто протяженностью 8,1 мили.
Около 33 км составляет пролив Па-де-Кале. Что касается длины тоннеля, проложенного между Великобританией и Францией, то она достигает 50,5 км.
Автор: Валерия Орлова