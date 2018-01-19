UFC официально подтвердила бой Нурмагомедова и Фергюсона
Бой между Хабибом Нурмагомедовым из РФ и американцем Тони Фергюсоном подтвердили официально, поединок станет основным событием турнира в рамках абсолютного чемпионата UFC 223. Об этом информируется на сайте организации.
Согласно представленной информации, турнир состоится в Нью-Йорке 7 апреля нынешнего года. Пресс-представитель UFC не уточнил, будет ли в ходе боя разыгран титул чемпиона в лёгком весе. Согласно информации американских массмедиа, речь идёт о чемпионском поясе, он в настоящее время принадлежит Конору Макгрегору из Ирландии. Фергюсон и Нурмагомедов должны были провести встречу в марте 2017 года, но она не состоялась.
Это было вызвано тем, что российский спортсмен был госпитализирован вследствие временной амнезии, она была вызвана процедурой уменьшения веса. В активе 29-летнего Нурмагомедова имеется 25 побед в 25 боях (по правилам смешанных единоборств). У Фергюсона при 23 победах отмечены три поражения.
Согласно представленной информации, турнир состоится в Нью-Йорке 7 апреля нынешнего года. Пресс-представитель UFC не уточнил, будет ли в ходе боя разыгран титул чемпиона в лёгком весе. Согласно информации американских массмедиа, речь идёт о чемпионском поясе, он в настоящее время принадлежит Конору Макгрегору из Ирландии. Фергюсон и Нурмагомедов должны были провести встречу в марте 2017 года, но она не состоялась.
Это было вызвано тем, что российский спортсмен был госпитализирован вследствие временной амнезии, она была вызвана процедурой уменьшения веса. В активе 29-летнего Нурмагомедова имеется 25 побед в 25 боях (по правилам смешанных единоборств). У Фергюсона при 23 победах отмечены три поражения.
Автор: Семен Зайцев