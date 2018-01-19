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В Британии депутат заснул во время дебатов по Brexit
В Британии депутат Десмонд Свэйн уснул во время дебатов, проводившихся на тему Brexit. Отметим, что мероприятие транслировалось в прямом эфире. Соответствующий ролик был обнародован в Twitter-аккаунте BBC Politics.

В Британии депутат заснул во время дебатов по Brexit


За два дня ролик собрал около 600 тысяч просмотров. На видео депутат Свэйн спит, пока член парламенте Кен Кларк произносит свою монотонную речь. Под конец дебатов политик-консерватор неожиданно просыпается из-за громкого высказывания коллеги, он улыбается и делает вид, что все это время внимательно слушал доклад по Brexit.

В Британии депутат заснул во время дебатов по Brexit


Пользователи сети оставили множество комментариев под роликом, в большинстве случаев они были отрицательными. Нашлись и те, кто поддержал желание Свэйна поспать в самый разгар рабочего дня. По словам некоторых юзеров, голос Кларка является скучным, и под него действительно можно заснуть.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 13:14
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