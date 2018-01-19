Камила Торкато победила рак и погибла от автомобиля
Девочку из Торонто, которая болела раком и победила болезнь, на смерть сбил автомобиль. Камила Торкато, которой было 5 лет, с двухлетнего возраста боролась со страшной болезнью и смогла учиться в садике.
Родственники девочки вспоминают ее бойцовский характер, ей несколько лет пришлось тяжело лечиться, проходить курсы химиотерапии. Победив болезнь, она пошла в детский садик.
Трагический случай забрал жизнь ребенка. 15 января ее, выходящей с отцом из садика, задавила машина. Отец девочки смог выжить, а она, получив смертельные повреждения органов, погибла. Пострадавшим помогли свидетели. В автомобиле не было водителя, он скатился сам.
Правоохранительные органы проводят расследование.
Родственники девочки вспоминают ее бойцовский характер, ей несколько лет пришлось тяжело лечиться, проходить курсы химиотерапии. Победив болезнь, она пошла в детский садик.
Трагический случай забрал жизнь ребенка. 15 января ее, выходящей с отцом из садика, задавила машина. Отец девочки смог выжить, а она, получив смертельные повреждения органов, погибла. Пострадавшим помогли свидетели. В автомобиле не было водителя, он скатился сам.
Правоохранительные органы проводят расследование.
Автор: Северов Андрей