Samsung спрячет селфи-камеру под экраном смартфона
Компания Samsung запатентовала новый смартфон, в котором селфи-камера будет спрятана под его экраном. Передняя часть мобильного устройства будет представлять собой один сплошной безрамочный дисплей без датчиков и наэкранных кнопок.
С теоретической точки зрения, новая разработка южно-корейской компании позволит расположить «фронталку» центральной части гаджета, чтобы при видеозвонке пользователю казалось, что собеседник смотрит ему прямо в глаза.
Производители сейчас активно экспериментируют с различным расположением компонентов. Например, компания Apple выпустила iPhone X, у которого TrueDepth-камера и специальные датчики помещаются в «козырёк». На январской выставке CES-2018 Vivo презентовала прототип 6-дюймового девайса, у которого сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем, а не на корпусе. Китайский разработчик Meizu недавно показал модель M6s с дактилоскопическим сенсором, находящимся на правом боку.
Отмечается, что динамик под экраном уже давно размещает компания Xiaomi. Однако, по словам экспертов, издаваемый звук является некачественным. Селфи-камера в модели Mi Mix расположена внизу.
С теоретической точки зрения, новая разработка южно-корейской компании позволит расположить «фронталку» центральной части гаджета, чтобы при видеозвонке пользователю казалось, что собеседник смотрит ему прямо в глаза.
Производители сейчас активно экспериментируют с различным расположением компонентов. Например, компания Apple выпустила iPhone X, у которого TrueDepth-камера и специальные датчики помещаются в «козырёк». На январской выставке CES-2018 Vivo презентовала прототип 6-дюймового девайса, у которого сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем, а не на корпусе. Китайский разработчик Meizu недавно показал модель M6s с дактилоскопическим сенсором, находящимся на правом боку.
Отмечается, что динамик под экраном уже давно размещает компания Xiaomi. Однако, по словам экспертов, издаваемый звук является некачественным. Селфи-камера в модели Mi Mix расположена внизу.
Автор: Валерия Орлова