Ольга Бузова арендовала виллу в Таиланде за 100 000 долларов в сутки
Уже неделю известная телеведущая и певица Ольга Бузова наслаждается роскошным отдыхом в Таиланде. Отмечается, что стоимость арендованной ею виллы в сутки составляет 100 тысяч долларов. Знаменитость остается верна себе и постоянно публикует фотоотчеты в социальной сети Instagram.
Отмечается, что Бузовой впервые за два года удалось отправиться в полноценный трёхнедельный отпуск. Местом его проведения теледива выбрала Таиланд, который очень любит ее младшая сестра Анна. В Пхукете звезда отметит и свой 32-й день рождения в узком кругу друзей.
В комментариях пользователи поинтересовались, во сколько ей обходиться такой шикарный отдых. Отметим, что Бузовой делают маникюр прямо в постели, питается она в дорогих ресторанах, а передвигается исключительно на яхте. Сумма оказалась очень большой, она равна 100 тысячам долларов США.
Узнав бюджет отпуска Бузовой, поклонники разделились на два лагеря. Одни считают, что телеведущая и певица настолько много работает, что заслужила такой королевский отдых. Другие заявили, что эту сумму можно было бы отдать на благотворительность.
Отмечается, что Бузовой впервые за два года удалось отправиться в полноценный трёхнедельный отпуск. Местом его проведения теледива выбрала Таиланд, который очень любит ее младшая сестра Анна. В Пхукете звезда отметит и свой 32-й день рождения в узком кругу друзей.
В комментариях пользователи поинтересовались, во сколько ей обходиться такой шикарный отдых. Отметим, что Бузовой делают маникюр прямо в постели, питается она в дорогих ресторанах, а передвигается исключительно на яхте. Сумма оказалась очень большой, она равна 100 тысячам долларов США.
Узнав бюджет отпуска Бузовой, поклонники разделились на два лагеря. Одни считают, что телеведущая и певица настолько много работает, что заслужила такой королевский отдых. Другие заявили, что эту сумму можно было бы отдать на благотворительность.
Автор: Валерия Орлова