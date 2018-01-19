Ульяновские студентки-медсестры поддержали курсантов летного училища танцами под Satisfaction
Студентки медицинского колледжа из Ульяновской области поддержали парней из летного училища. Девушки записали клип на песню Satisfaction с зажигательными танцами.
Напомним, ранее студентов летного училища в Ульяновске грозились отчислить за видео, снятое ими на хит Satisfaction. Ролик оказался пародией на танец британских военных 2013 года. Множество споров запись породила в Сети.
Тем временем никаких нарушений в действиях курсантов после проверки обнаружено не было. После выхода их ролика и угроз отчислить отличившихся, парней с БДСМ-видео поддержали студенты сельхозтехникума, а теперь и будущие медсестры.
Напомним, ранее студентов летного училища в Ульяновске грозились отчислить за видео, снятое ими на хит Satisfaction. Ролик оказался пародией на танец британских военных 2013 года. Множество споров запись породила в Сети.
Тем временем никаких нарушений в действиях курсантов после проверки обнаружено не было. После выхода их ролика и угроз отчислить отличившихся, парней с БДСМ-видео поддержали студенты сельхозтехникума, а теперь и будущие медсестры.
Автор: Вера Антонова