В Ярославле пропала 16-летняя девушка
Из Дзержинского района города Ярославль пропала 16-летняя девочка. 17 января вышла из дома и больше не вернулась.
Девушка пропала в 12 часов дня. Никакой информации о ее местонахождении больше не поступало.
На вид девочке 18 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, до плеч. Одета была в бордовую шапку, черный пуховик, черный шарф, светло-голубые джинсы, черные угги.
Свидетели пишут, что последний раз похожую девушку видели на улице Урицкого.
Девушка пропала в 12 часов дня. Никакой информации о ее местонахождении больше не поступало.
На вид девочке 18 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, до плеч. Одета была в бордовую шапку, черный пуховик, черный шарф, светло-голубые джинсы, черные угги.
Свидетели пишут, что последний раз похожую девушку видели на улице Урицкого.
Автор: Северов Андрей