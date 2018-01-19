Geely представила обновленный седан Emgrand 7
Geely провела презентацию седана Emgrand 7 в обновленной версии, первые фото модели были размещены в Сети шесть месяцев назад. Автомобиль получил значительные изменения в дизайне.
Эксперты отмечают, что основные изменения коснулись кузова автомобиля, он получил иное решение, отражающее корпоративную концепцию компании. Передний бампер имеет дополнительную решетку радиатора и глубокие ниши в его левой и правой частях, в них вмонтированы огни ходового света. Головная оптика выполнена в светодиодном решении, как и указатели поворотов. Задняя часть кузова имеет небольшой диффузор и прямоугольные наконечники выхлопной системы, блок-фонари светодиодные. Модель получила иную форму багажника и более рельефный задний бампер, при этом боковые панели кузова не изменились.
Салон выполнен в традиционном варианте, сидения оббиты кожей, это отражает концепцию моделей Geely эпохи Питера Хорбери. Отмечены мягкие линии и обилие горизонтальных поверхностей, приборная панель получила 8-дюймовый тачскрин медиасистемы, стояночный тормоз оборудован электроприводом. Предусмотрена система климат-контроля, имеется кнопка запуска двигателя.
Эксперты отмечают, что основные изменения коснулись кузова автомобиля, он получил иное решение, отражающее корпоративную концепцию компании. Передний бампер имеет дополнительную решетку радиатора и глубокие ниши в его левой и правой частях, в них вмонтированы огни ходового света. Головная оптика выполнена в светодиодном решении, как и указатели поворотов. Задняя часть кузова имеет небольшой диффузор и прямоугольные наконечники выхлопной системы, блок-фонари светодиодные. Модель получила иную форму багажника и более рельефный задний бампер, при этом боковые панели кузова не изменились.
Салон выполнен в традиционном варианте, сидения оббиты кожей, это отражает концепцию моделей Geely эпохи Питера Хорбери. Отмечены мягкие линии и обилие горизонтальных поверхностей, приборная панель получила 8-дюймовый тачскрин медиасистемы, стояночный тормоз оборудован электроприводом. Предусмотрена система климат-контроля, имеется кнопка запуска двигателя.
Автор: Семен Зайцев