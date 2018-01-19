Молодой англичанин задушил девушку во время сексуальных игр
В Британии 24-летний парень пищевой пленкой случайно задушил девушку во время секса. Мужчина не сообщил об непреднамеренном убийстве и спрятал тело в шкафу, периодически обрызгивая его освежителем.
История произошла в графстве Уэст-Мидлендс, где в одном из общежитий в шкафу обнаружили разлагающееся тело 17-летней девушки, обмотанное пищевой пленкой. По подозрению в убийстве задержали 24-летнего молодого человека, который недавно вышел из тюрьмы и состоял в романтических отношениях с девушкой. Накануне дня исчезновения юной англичанки они оба попали в объективы камер наблюдения одного из продуктовых магазинов. На видео видно, что пара весело проводит время, смеются и шутят, делая покупки в заведении. После этого девушка пропала, ее тело обнаружили лишь спустя три недели. Обвиняемый утверждает, что случайно задушил девушку во время любовных игр, при этом заявляя, что секс был по обоюдному согласию. Суд присяжных вынес молодому человеку обвинительный приговор, предусматривающий 26 лет тюремного заключения.
История произошла в графстве Уэст-Мидлендс, где в одном из общежитий в шкафу обнаружили разлагающееся тело 17-летней девушки, обмотанное пищевой пленкой. По подозрению в убийстве задержали 24-летнего молодого человека, который недавно вышел из тюрьмы и состоял в романтических отношениях с девушкой. Накануне дня исчезновения юной англичанки они оба попали в объективы камер наблюдения одного из продуктовых магазинов. На видео видно, что пара весело проводит время, смеются и шутят, делая покупки в заведении. После этого девушка пропала, ее тело обнаружили лишь спустя три недели. Обвиняемый утверждает, что случайно задушил девушку во время любовных игр, при этом заявляя, что секс был по обоюдному согласию. Суд присяжных вынес молодому человеку обвинительный приговор, предусматривающий 26 лет тюремного заключения.
Автор: Артемов Сергей